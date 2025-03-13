Подмосковье 17 марта примет фестиваль театральных постановщиков «Новые горизонты»

17 марта в Москве и Московской области начинается первый фестиваль молодых театральных постановщиков «Новые горизонты». Проведение фестиваля поддержано президентским фондом культурных инициатив, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Целью проведения фестиваля является предоставление молодым театральным специалистам профессиональных знаний и навыков и обеспечение возможности применения полученных знаний на практике. Руководитель проекта — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках Москвы и Московской области. В Подмосковье фестиваль примут Пушкинский музыкально-драматический театр и Ивантеевский музыкально-драматический театр. В Москве фестивальными площадками станут Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, инновационный центр «Сколково» и другие.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок уверен, что фестиваль «Новые горизонты» станет полезной платформой для профессионального общения.

«Я очень рад, что молодым театральным специалистам предоставлена такая уникальная возможность — улучшить свои профессиональные навыки, встретиться с интересными наставниками, которые смогут поделиться своим многолетним опытом. Это отличная платформа для обсуждения проблем сегодняшнего театра, а также для нахождения путей их решения», — сказал Крок.

С 17 по 21 марта пройдет образовательный блок фестиваля, который включает в себя лекции, тренинги, семинары, мастер-классы, нетворкинги, воркшопы. Среди спикеров — директора и художественные руководители ведущих театров Москвы, заслуженные деятели культуры, режиссеры, композиторы, художники-постановщики и профессора театральных институтов.

С апреля по май проведут практическую часть фестиваля: молодые театральные лидеры примут участие в выпуске спектакля по произведениям А. П. Чехова под руководством режиссера Артема Бибилюрова.

Все участники фестиваля получат сертификат. Им также будет предоставлена возможность получить диплом о повышении квалификации от Театрального института им. Щукина.

Расписание фестиваля на официальном сайте.

Заявки на участие принимаются на сайте. Участие в фестивале бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.