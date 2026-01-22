«Подальше от ненормальной»: Успенская устроила скандал в самолете из-за собаки
Перелет шансонье Любови Успенской из Москвы в Омск омрачился вмешательством полиции и публичным скандалом. Причиной инцидента стал спор певицы с экипажем из-за правил перевозки домашнего животного, сообщает Общественная служба новостей.
По словам артистки, недопонимание возникло еще на этапе посадки. Успенская, путешествовавшая со своей собакой в переноске, столкнулась с требованиями бортпроводницы, которые показались ей чрезмерными.
По словам певицы, сотрудница авиакомпании преградила ей путь к креслу, обвинив в нарушении регламента транспортировки питомцев. Успенская настаивала на том, что сначала ей нужно занять свое место, а уже затем урегулировать вопрос с животным. После этого певица не выдержала и повысила голос на обидчицу.
«Слово за слово, и она вызвала полицию», — поделилась подробностями звезда.
Судя по всему, доводить дело до разбирательства в дежурной части Успенская не стала и решила сменить рейс.
«Я просто пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и благополучно улетела в Омск вместе со своей собакой», — резюмировала артистка.
