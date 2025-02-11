Под верхним слоем картины Пикассо нашли портрет неизвестной женщины

Специалисты обнаружили портрет неизвестной женщины, который был скрыт под верхним слоем картины Пикассо «Портрет Матео Фернандеса де Сото», сообщает РИА Новости .

По информации телеканала CNN, это открытие сделали, когда проводили излучение полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования. Работу сделали в рамках подготовки к выставке в галерее Курто в Лондоне.

Портрет женщины был утерян, когда художник, возможно, несколько месяцев спустя, в 1901 году создал поверх него картину, на которой изображен его друг, скульптор Матео Фернандес де Сото.

Личность изображенной женщины еще не установили. Специалисты думают, что неизвестная могла быть просто кем-то, кто позировал художнику, например, возлюбленной или подругой.