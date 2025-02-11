Под верхним слоем картины Пикассо нашли портрет неизвестной женщины
Специалисты обнаружили портрет неизвестной женщины, который был скрыт под верхним слоем картины Пикассо «Портрет Матео Фернандеса де Сото», сообщает РИА Новости.
По информации телеканала CNN, это открытие сделали, когда проводили излучение полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования. Работу сделали в рамках подготовки к выставке в галерее Курто в Лондоне.
Портрет женщины был утерян, когда художник, возможно, несколько месяцев спустя, в 1901 году создал поверх него картину, на которой изображен его друг, скульптор Матео Фернандес де Сото.
Личность изображенной женщины еще не установили. Специалисты думают, что неизвестная могла быть просто кем-то, кто позировал художнику, например, возлюбленной или подругой.