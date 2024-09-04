Почтовую марку в честь Ново-Иерусалимского монастыря выпустила Почта России

сегодня в 11:31

Почта России выпустила марку в честь Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

На почтовой марке, выпущенной в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви», изображен общий вид Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, ее тираж составил 72 тыс. экземпляров.

«Монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, но всегда оставался оплотом веры для всех прихожан. Почта увековечила образ Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, выпустив уникальную марку с его изображением», — рассказал директор макрорегиона Москва почты России Сергей Бритвин.

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Истры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Подмосковье обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.