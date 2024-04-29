Почти 500 тыс книг забронировали с помощью сервиса «Библиотеки Москвы»

За три года около 500 тыс. книг заказали пользователи сервиса «Библиотеки Москвы», проект запустили в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, востребованность сервиса постоянно растет.

«В первом квартале текущего года горожане забронировали издания около 72 тыс. раз — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. В течение трех лет сервис совершенствовали, добавляли новые возможности и улучшали интерфейс», — сказала Сергунина.

С помощью сервиса читатели могут найти и заказать издания в ближайшей библиотеке, получить рекомендации на основе предпочтений, познакомиться с тематическими подборками. За это отвечает система, созданная на основе нейросети.

Одна из популярных функций у пользователей — изменение даты возврата книги. При этом не нужно подтверждения от читальни, дату продляют автоматически на 30 дней. Ей уже воспользовались свыше 718 тыс. раз.

Также для пользователей есть афиша мероприятий в читальнях, регистрация или оплата билетов на них.

Чтобы пользоваться данным сервисом, нужно оформить единый читательский билет (ЕЧБ) в библиотеке или на портале mos.ru.

В лидерах бронированиям в «Библиотеках Москвы» среди читателей всех возрастов — «Волшебное кольцо» Андрея Платонова, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «На закате» Хван Согена.