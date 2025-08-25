Почти 300 зрителей посетили «Ночь кино» в Лобне

Дворец культуры «Чайка» городского округа Лобня присоединился к Всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной к десятилетнему юбилею проекта и Дню российского кино. Мероприятие посетили 285 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вниманию зрителей представили три актуальных фильма: военную драму «Группа крови», семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и историческую картину «Пророк. История Александра Пушкина».

До начала сеансов для гостей провели музыкальную викторину по мотивам советских и российских фильмов, также лобненцы смогли сфотографироваться в тематических зонах и принять участие в розыгрыше билетов в кино.

Акция «Ночь кино» традиционно проводится при поддержке министерства культуры и министерства иностранных дел России. По словам организаторов, с каждым годом она становится все популярнее у зрителей, ее формат меняется и становится все интереснее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.