Почти 245 тыс человек посетили парки Подмосковья в День России

Мероприятия в честь Дня России состоялись почти в 90 парках Подмосковья. Их посетили около 245 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более чем в 20 парках прошли торжественные шествия и исполнение государственного гимна России. Для посетителей организовали праздничные концерты и массовые флешмобы, приуроченные к всероссийскому празднику. В рамках программы состоялись исторические викторины и тематические мастер-классы, а для юных посетителей прошли анимационные программы. Помимо этого, гости смогли посетить ярмарку «Вкусно. Разнообразно. Национально» и принять участие в фотоакции «Россия начинается с нас».

Также в подмосковных парках прошли спортивные и интеллектуальные соревнования. Так, на территории Кузьминского лесопарка, г. о. Котельники, состоялся турнир по стритболу, а в сквере «28 квартал», г. о. Жуковский, организовали квиз и шахматный турнир.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.