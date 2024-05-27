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Почти 15 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках»

В парках Подмосковья проходит II сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. 25 и 26 мая концерты состоялись в Пушкине, Королеве, Раменском, Серпухове, Кашире и Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

За выходные на мероприятиях фестиваля побывали около 15 тыс. человек. В конкурсной программе приняли участие 892 человека.

Фестиваль в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино посетило 2 тыс. человек, в Центральный городской парк Королева пришло 3,1 тыс. зрителей, а в Раменском городском парке выступления конкурсантов посмотрели 3 тыс. человек. В парке им. Олега Степанова в Серпухове концерт посетило порядка 1 тыс. человек, в городском парке Каширы побывали 2,8 тыс. зрителей, а в Зарайском центральном парке — 3 тыс. жителей и гостей городского округа.

Финалистами стали следующие команды: школа интеллектуального танца Palette (округ Пушкинский), танцевальный коллектив L.I.D. Fam (округ Королев), танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» (Раменский округ), театр танца «Те самые» (округ Кашира), образцовый коллектив, хореографическая студия «Надежда» (округ Зарайск), танцевальный коллектив Voltage (округ Луховицы).

Сразу двух финалистов определили от Серпухова: образцовая детская хореографическая студия «Сильфида», филиал ДК им. Ленина и победители прошлого сезона фестиваля, студия современного и уличного танца Marvel.

Специальным призом награждены школа современной хореографии «ZАтанцы» (округ Пушкинский), коллектив современного танца «Топ-Класс» (Королев), ансамбль эстрадного танца «Эльдорадо» (Раменский округ), дуэт «Очарование+» (округ Зарайск). Участники команд посетят спектакль Александра Могилева «4 человека с разным мнением по поводу всего».

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Аня Вишнякова (Вишня), Сергей STK, Виталий Уливанов, сестры Михайлец, Брайан и другие.

Фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре.

Подробная информация представлена на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе во «ВКонтакте».

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.