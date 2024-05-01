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Почти 1,4 тыс мастер-классов проведут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

До 5 мая в Москве проходит фестиваль «Пасхальный дар», с его помощью посетители могут принять участие в благотворительных акциях, посмотреть выступления артистов, сообщила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина

Для юных гостей по традиции организуют творческие и кулинарные мастер-классы. Всего будет организовано 1,4 тыс занятий.

Ребята смогут приготовить пряные куличи с орехами, слепить сувениры из глины, расписать посуду и смастерить браслеты, меняющие цвет на весеннем солнце.

Так, на Вешняковской улице работает научная студия МГТУ имени Н.Э. Баумана. Здесь покажут, как сделать сувениры с применением современных технологий, например, можно будет изготовить светящиеся веточки вербы.

3 мая в 15:00 посетители сделают подвеску на окно, которая превращает солнечные лучи в замысловатые узоры. Также можно будет познакомиться с оптическими явлениями, собрать браслеты, которые меняют цвет.

В сквере у Гольяновского пруда разместилась «Мастерская пасхальной керамики XIX века». Гостям расскажут о самых известных фарфоровых заводах и помогут расписать праздничную посуду.

В «Домике столяра» на улице Перерве наставники покажут, как создать и украсить деревянные изделия: подсвечники, скворечники, подставки под горячее и игрушки.

У станции метро «Некрасовка» работает шале «Ботанический сад», в которой все желающие смогут научиться выращивать микрозелень и пряные травы.

На площади Революции гостей ждет творческая мастерская. Художники слепят из глины и выложат мозаикой праздничные украшения для дома, а также сделают подставки для яиц.

В студии на улице Адмирала Руднева участники занятий создадут элементы пасхального декора, сплетут корзину из лозы, а также вышьют узор на полотенце.

Кулинарные мастер-классы пройдут сразу на нескольких площадках. Ребят научат готовить пряные куличи с орехами, пирожные с мастикой, творожную пасху, коврижки и пряники.