«Почта России», «Центральная ППК» и «Коломенский трамвай желаний» запускают совместную акцию

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22 ноября в Коломне состоится акция «Сердечный привет с дороги», которая пройдет в рамках долгосрочного сотрудничества «Почты России», «Центральной пригородной пассажирской компании» и «Коломенского трамвая желаний». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ноябре исполняется пять лет с момента запуска тематического рейса «Почтовый трамвай» — совместного проекта «Коломенского трамвая желаний» и «Почты России». В честь этого события выпущена стилизованная открытка тиражом 1 тыс. экземпляров. Также будет представлен и ограниченный тираж открыток в 100 штук, включающий аудиоисторию проекта и аромат, созданный гильдией парфюмеров Санкт-Петербурга.

22 ноября с 13:00 до 17:00 каждый пассажир «Центральной ППК» сможет бесплатно отправить стилизованную открытку «Сердечный привет с дороги», вспомнив таким образом старинную традицию отправлять памятные иллюстрированные открытки из тех мест, которые посещали путешественники.

К акции также смогут присоединиться туристы, посетившие туристско-информационный центр в Коломенском кремле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.