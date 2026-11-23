Парки Подольска будут принимать письма Деду Морозу с 1 по 30 декабря в рамках традиционной региональной акции. Послания отправят в резиденцию волшебника в Великом Устюге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки городского округа Подольск присоединились к традиционной региональной акции «Почта Деда Мороза». Праздничные боксы уже принимали поздравления ко дню рождения волшебника с 18 по 22 ноября. Основной сезон работы почты пройдет с 1 по 30 декабря.

Специальные ящики разместят в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, а также в двух парках микрорайона Климовск — парке культуры и отдыха «Дубрава» и Детском парке культуры и отдыха. Узнать их можно будет по праздничному оформлению и надписи «Почта Деда Мороза».

Дети и взрослые смогут отправить письма с новогодними пожеланиями, мечтами и поздравлениями. Написание послания станет поводом подвести итоги года, вспомнить добрые дела и поделиться сокровенным.

Все собранные в парках письма упакуют и централизованно отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.