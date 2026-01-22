Победителям проекта «Люберецкие звезды» вручили заслуженные награды

Глава городского округа ЛюберцыВладимир Волков наградил победителей проекта «Люберецкие звезды» за II полугодие 2025 года. Торжественное награждение состоялось в Картинной галерее 20 января.«Уникальный проект стартовал в округе в 2018 году. За время существования он объединил более семи тысяч люберчан, дал возможность каждому жителю раскрыть свой потенциал. Для сотен из них проект стал шагом в активную, созидательную жизнь на благо округа, Подмосковья, нашего Отечества», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Абсолютным победителем и обладателем смартфона — Николай Ходырев. В своих возрастных категориях лучшими признаны Дарина Черняк, Юлия Гудкова, Юлия Морева, Забава Хрусталева, Александра Щедринская, Елена Раздрогина.

Напомним, итоги конкурса «Люберецкие звезды» подводятся каждое полугодие. За это время люберчане участвуют в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, а результаты и грамоты выгружают на специальный сайт — люберецкие-звезды.рф. За достижения начисляются баллы, по которым и выбирают победителей по пяти направлениям: культура, спорт, молодежные программы, общество и образование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.