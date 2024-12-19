Победителей Лиги квизов определили в Мытищах

Участие в нем приняли 9 команд из разных школ городского округа Мытищи. Ребята отвечали на вопросы в самых разных областях: от истории и географии до патриотического воспитания, экологии и творчества. Мероприятие показало, насколько важны интеллектуальные состязания для развития молодежи. Оно способствует формированию интереса к учебе, развивает критическое мышление и учит работать в коллективе. Организаторы выразили надежду, что подобные мероприятия станут традиционными и привлекут еще больше участников.

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