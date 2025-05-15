«Плевать на серую массу»: Волочкова озвучила, как борется с хейтерами и буллингом

Как заявила звезда, ее персона всегда привлекала много внимания. Еще во время обучения в балетной школе юную артистку пытались задеть одноклассники. Она призналась, что слышала оскорбления в свою сторону, упреки в крупности. Даже педагоги могли указать девочке на то, что балет для нее закрыт.

Однако Волочкова отметила, что несмотря на весь негатив, она все же смогла стать примой Большого театра и любимицей миллионов людей в России. Сейчас звезда хочет поддержать всех, кто подвергается буллингу. Она уверила, что испытала все на своей шкуре и понимает, как тяжело идти одной против всего света. Прима заявила, что если она смогла справиться с этим, то и другим это под силу.

Также балерина рассказала о том, как сейчас борется с критиками. Сегодня артистка действует уже более кардинально, даже комментарии под ее постами и видео в социальных сетях становятся недоступными для хейтеров, чтобы лишить их возможности выливать грязь на звезду.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело — сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», — заключила Волочкова.