Пластический хирург объяснила изменения во внешности Анджелины Джоли

Поклонники Анджелины Джоли заметили изменения в области глаз после ее выхода на Шанхайской неделе моды. Пластический хирург Светлана Мороз связала это с реабилитацией после операции, сообщает kp.ru .

50-летняя Анджелина Джоли появилась на ковровой дорожке в Шанхае в бежевом платье с распущенными осветленными волосами и алой помадой. Однако внимание публики привлекли ее глаза — на видео они выглядят более округлыми, чем раньше. В Сети предположили, что актриса могла сделать неудачную пластику.

Пластический хирург Светлана Мороз заявила, что речь может идти о восстановительном периоде после нижней блефаропластики.

«Округление глаза является нежелательным эстетическим явлением после нижней блефаропластики. Очевидно, что это не первая операция звезды на нижних веках. А при повторных операциях риски получить „круглый глаз“ увеличиваются. Стоит отметить, что Анджелина находится в раннем реабилитационном периоде. Об этом можно судить по тому, что нижнее веко не двигается при смыкании глаз, что хорошо видно на видео», — пояснила врач.

Она добавила, что современные методы омоложения все чаще предполагают эндоскопические операции.

«Обратите внимание, как с возрастом опустился хвост брови Анджелины, а также в определенных ракурсах можно наблюдать птоз (опущение) средней трети лица. В ее случае оптимальным решением стало бы эндоскопическое омоложение: бровь и средняя треть лица вернулись бы в свое первоначальное положение, а нижнее веко не округлилось. Но будем ждать завершение реабилитации звезды, чтобы оценить окончательный результат», — заключила пластический хирург.

