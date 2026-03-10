Пластический хирург объяснил, что изменило внешность Меган Фокс

Пластический хирург Павел Голованев высказал мнение о причинах трансформации внешности американской звезды Меган Фокс. По словам специалиста, на недавних снимках актрисы особенно заметны изменения в области ягодиц — их контур стал более выраженным и четким, она могла сделать липосакцию, сообщает Газета.ru .

Врач предположил, что звезда прибегла к процедуре липофилинга, при которой используется пересадка собственной жировой ткани пациента. Голованев отметил, что ягодицы актрисы выглядят увеличенными, при этом сохраняют естественность и пропорциональность. Форма стала более округлой и подтянутой, без признаков искусственного вмешательства.

Специалист добавил, что, вероятно, хирург работал комплексно — не ограничился только ягодичной зоной, но и скорректировал линию талии. Благодаря небольшому сужению талии с помощью липосакции ягодицы визуально приобретают еще большую выразительность, пояснил Голованев.

Специалист отметил, что подобные процедуры в настоящее время являются распространенными и пользуются большим спросом. Это особенно актуально для женщин после беременности, ведь актриса стала матерью всего год назад. Медик пояснил, что родившие женщины часто сталкиваются с изменениями телосложения, а липомоделирование помогает не просто восстановить прежние контуры, но и сделать их более привлекательными.

