В Петербурге прошла выставка, посвященная проблемам детской безопасности

Вблизи Большого Гостиного Двора в Санкт-Петербурге завершилась уличная выставка о проблемах детской безопасности, она была приурочена к 85-летию городской прокуратуры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Конкурс заинтересовал актуальностью. Развитие ребенка напрямую зависит от семьи, поэтому я постаралась донести до людей простым и наглядным способом, насколько важно отношение к ребенку дома», — рассказала автор одной из работы, студентка Университета промышленных технологий и дизайна Полина Середкина.

По словам другой художницы, Дианы Бородаченковой, поучаствовав в выставке, она получила возможность высказать свое мнение на важную и волнующую тему.

В свою очередь, Екатерина Галкина сказала, что особенно увлекательным при создании плакаты оказалось искать подход — не спугнуть зрителя, а заинтересовать сложной темой, а для Анны Ермаковой оказалось самым важным ощущение, что ее творчество может быть полезным и оказывать помощь.