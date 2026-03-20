Плагиат плагиата? Каспарянц наехала на Ивлееву за шоу, которое сама «сперла»

В блогерской среде разгорается новый скандал: блогер Карина Каспарянц заявила, что ведущая Анастасия Ивлеева позаимствовала идею ее шоу, которое выходило в Сети 6 лет назад. Именно его якобы спустя время повторила Настюшка-опасность.

По словам Каспарянц, формат одного из проектов Ивлеевой подозрительно напоминает ее собственную концепцию. Блогер дала понять, что считает происходящее не совпадением, а именно копированием идеи. При этом она призналась, что сама вдохновилась шоу известного американского комика и телеведущего Джимми Фэллона.

Суть шоу состояла в том, что приглашенные звезды должны были либо честно ответить на заданный вопрос, либо съесть «вкусняшку» со стола, где стояла отвратительная еда, например, жуки, коровий язык и т. д.

Каспарянц рассказала, что в своей российской адаптации всем занималась сама — приглашала гостей, снимала, закупала реквизит. Она заявила, что после 7 выпусков выгорела и свернула проект, который, впрочем, успел завируситься на YouTube.

«Мне было очень лестно, что я была первым человеком, который адаптировал такую идею. Увидеть потом такое же шоу у Ивлеевой…» — отметила блогер.

Она предположила, что та тоже вдохновлялась работой Фэллона, но это не отменяет того факта, что «золотую жилу» первой разглядела именно Каспарянц.

Заявления Карины стали поводом для иронии в комментариях. Пользователи отметили, что та, вероятно, спутала Джимми Фэллона с Джеймсом Корденом. Кроме того, блогерше указали, что нельзя «спереть» у нее то, что ей не принадлежит изначально.

«Следующий рилс будет о том, что Карина первая полетела в космос, первая клонировала овечку Долли и так далее», — написала одна из пользовательниц.

Некоторые жестко прошлись по Каспарянц, заявив, что лучше бы она это видео не снимала и не позорилась.

«Обе не украли, а вдохновились. А заголовок — кликбейт. Насте 0 вопросов», — спешно подписала видео Каспарянц.

Похоже, главный вопрос теперь не в том, кто у кого украл идею, а в том — кто первым «вдохновился вдохновением».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.