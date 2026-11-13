Писательница Александра Мазуркевич встретилась с молодежью в Ногинске

Писательница Александра Мазуркевич 13 ноября провела встречу с молодежью в центре поддержки участников СВО и их семей Богородского округа в Ногинске. Мероприятие посвятили патриотическому и культурно-нравственному воспитанию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темой лекции Александры Мазуркевич стала «Патриотизм и мужество современности». Писательница раскрыла понятие патриотизма через реальные истории и художественные образы.

Автор рассказала о своих книгах, создании сюжетов и жизненных историях, которые легли в основу характеров героев. Она также прочитала отрывки из произведений. В них мужество и преданность проявлялись в повседневных поступках: верности слову, умении оставаться собой в сложных обстоятельствах и готовности поддержать другого человека.

Участники встречи обменялись мнениями и обсудили услышанное, соотнося его со своим опытом.

Встреча открыла цикл мероприятий в Доме СВО. Здесь планируют регулярно проводить лекции и творческие встречи в рамках работы по духовному и культурно-нравственному воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.