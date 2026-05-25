Писатель Захар Прилепин заявил, что получил работу в Петербурге

Писатель Прилепин планирует чаще бывать в Петербурге после новго назначения

Писатель Захар Прилепин сообщил, что получил работу в Петербурге и теперь будет чаще приезжать в город. Об этом он рассказал в видеостудии Книжного салона, пишет газета «Петербургский дневник» .

Захар Прилепин стал гостем видеостудии «Петербургского дневника», которая работала на Книжном салоне на Дворцовой площади. В этом году площадку открыли впервые.

Писатель отметил, что в этот раз приехал в Петербург всего на несколько часов, однако в дальнейшем намерен проводить здесь больше времени.

«Открою вам один небольшой секрет — надеюсь, что не сглажу. Теперь мы стали с вами земляками. Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился. Поэтому мы будем видеться чаще», — рассказал Захар Прилепин.

Он добавил, что быстро стать ленинградцем или петербуржцем невозможно, но выразил желание «впитать какую-то часть духа великого города».

«И меня это завораживает», — заключил писатель.

Книжный салон проходил на Дворцовой площади с 21 по 24 мая.

