Писатель Захар Прилепин заявил, что получил работу в Петербурге
Фото - © Михаил Корытов/РИА Новости
Писатель Захар Прилепин сообщил, что получил работу в Петербурге и теперь будет чаще приезжать в город. Об этом он рассказал в видеостудии Книжного салона, пишет газета «Петербургский дневник».
Захар Прилепин стал гостем видеостудии «Петербургского дневника», которая работала на Книжном салоне на Дворцовой площади. В этом году площадку открыли впервые.
Писатель отметил, что в этот раз приехал в Петербург всего на несколько часов, однако в дальнейшем намерен проводить здесь больше времени.
«Открою вам один небольшой секрет — надеюсь, что не сглажу. Теперь мы стали с вами земляками. Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился. Поэтому мы будем видеться чаще», — рассказал Захар Прилепин.
Он добавил, что быстро стать ленинградцем или петербуржцем невозможно, но выразил желание «впитать какую-то часть духа великого города».
«И меня это завораживает», — заключил писатель.
Книжный салон проходил на Дворцовой площади с 21 по 24 мая.
