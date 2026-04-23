Пиотровский объявил хедлайнеров «Книжного салона»

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский назвал хедлайнеров Книжного салона, который состоится на Дворцовой площади с 21 по 24 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что перед читателями выступят Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Черниговская, Дарья Донцова и Юрий Поляков. Имена спикеров он опубликовал в телеграм-канале.

Главной темой Книжного салона станет Год единства народов России. Эту концепцию отразят в оформлении стендов и программе мероприятий.

В рамках салона также отметят три литературные даты: 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина, 225-летие Владимира Даля и 135-летие Михаила Булгакова.

