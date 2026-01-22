Пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Фото - © Евгения Новоженина/РИА Новости
Российский джазовый пианист Игорь Бриль был доставлен в московскую больницу в экстренном порядке из-за проблем с сердцем, сообщает Mash.
81-летний народный артист РФ был госпитализирован из своего дома на Беговой улице. Бригада скорой оказала ему первую помощь, после чего отвезла в больницу.
Бриля положили в кардиологическое отделение. В 2023 году у него уже был тяжелый приступ, но врачам удалось стабилизировать состояние артиста.
Игорь Бриль — пианист, педагог и композитор, легенда российского джаза. Он выступал с Рэем Чарльзом, Джо Хендерсоном, Дэйвом Брубеком, Бобби Хатчерсоном.
