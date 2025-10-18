Певицу Аллергову и композитора Крутого обвинили в плагиате песни

Интернет-поэт Алквиад (Сергей Кротиков) заявил, что певица Ирина Аллегрова выпустила новую песню «У окна», которая якобы изначально была его стихотворением, написанным еще в 2008 году. Мужчина планирует судиться, сообщает РЕН ТВ .

Песню спели на фестивале «Моя волна» в августе 2025 года. От Кротикова согласия никто не получал. При этом авторство песни приписали некому Николаю.

3 октября трек выпустили на стриминге. Там в авторах написали, что ее создал Алквиад. Однако с Кротиковым на связь никто не выходил.

Алквиад отметил, что подготавливает документы для передачи в суд. Он надеялся, что Аллергова и композитор Игорь Крутой сами выйдут на связь.

«Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен — на старости лет так поступить», — подчеркнул Кротиков.

Алквиад заявил, что изначально стихотворение называлось «Одна».

