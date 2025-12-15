Певица Слава захотела засудить Долину из-за квартиры

Певица Анастасия Сланевская (Слава) не может продать квартиру из-за скандала с ее коллегой по цеху Ларисой Долиной, поскольку теперь потенциальные покупатели опасаются иметь дело со знаменитостями. Артистка также задалась вопросом, стоит ли ей подавать в суд на Долину, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Слава опубликовала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала, что ее запланированная сделка по продаже жилья сорвалась. Все дело в том, что покупатели ждут решения Верховного суда (ВС) РФ по «делу Долиной» — недавно артистка через суд вернула жилье, сославшись на то, что продавала его под воздействием мошенников. Инстанция встала на ее сторону и присудила ей проданную квартиру за 112 млн рублей, а покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без потраченных средств.

«Если ВС выдвинет опровержение… в пользу Ларисы, а не в пользу честных людей, то сделки не будет. <…> Мне, может, подать в суд на Ларису Долину, потому что теперь боятся покупать квартиры у популярных людей, потому что думают, что мы их н***** (обманем — ред.)», — возмутилась Слава.

Артистка также рассказала, что продажа квартиры помогла бы ей облегчить гастрольный график и заняться улучшением здоровья. Сланевская настаивает, что зарабатывает честным трудом и платит все налоги, а происходящее считает «полным произволом» и «несправедливостью».

«У меня просто есть реальные переписки… где написано, что они действительно боятся покупать квартиру, потому что я — певица Слава, потому что я — певица и публичный человек», — заявила Слава, подчеркнув, что страх покупателей связан с возможными «связями» селебрити.

