Певица Слава стала жертвой неизвестных насекомых на Мальдивах

Певица Слава проводит январские каникулы на Мальдивах в компании своей семьи: старшей дочери Александры, зятя и внука. Однако отдохнуть в полной мере ей не удалось. Во время отпуска с ней произошло неприятное происшествие: на ее теле начали появляться большие волдыри, сообщает сайт MK.Ru .

«Все тело жутко чешется. Тут на острове живет какая-то тварь: она меня всю искусала», — пожаловалась она.

Слава отметила, что это произошло не впервые. Она также не знает, как защититься от насекомых.

Артистка поделилась, что в прошлый раз, когда они отдыхали на Мальдивах, случилась похожая ситуация. Николай, директор певицы, сейчас на другом острове, и его никто не кусает. А на теле Славы появились зудящие волдыри, которые проходят примерно за три недели.

Также певица добавила, что она не единственная, кто страдает от укусов на этом экзотическом курорте — ее зять тоже оказался жертвой неизвестных насекомых.

Слава так и не узнала, какие именно существа ее укусили. Звезда не стала долго оставаться на Мальдивах и уже покинула эти острова, но это не связано с нашествием насекомых — ее отпуск подошел к концу.