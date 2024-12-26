Певица Ольга Бурлуцкая выступила в ИК-5 и Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области

В преддверии Нового года и Рождества поздравить и поддержать осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5, а также воспитанниц Можайской ВК приехала член Общественной палаты Московской области, руководитель благотворительного проекта «ВосБлаго», певица Ольга Бурлуцкая. Широкой аудитории исполнительница известна по популярному музыкальному шоу на федеральном телеканале «Ну-ка, все вместе», где Ольга Бурлуцкая участвовала в роли эксперта, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Выступая перед осужденными и сотрудниками ведомства певица исполнила со сцены всеми известные и любимые с детства русские народные и авторские композиции: «Калинка-Малинка», «Три белых коня», «Подмосковные вечера», «Гляжу в озера синие» и др.

«Мне хотелось, чтобы девушки во время концерта почувствовали приближение праздника, а исполнение русских народных песен может создать атмосферу уюта и тепла, особенно для тех, кто находится вдали от дома. Народные песни несут в себе богатую культуру и традиции, любовь к Родине и могут вызывать теплые воспоминания и чувства ностальгии», — сказала Ольга Бурлуцкая.

Проведение творческих вечеров накануне Нового года в стенах исправительных учреждений стало возможно благодаря инициативе заместителя председателя Общественной палаты Московской области, председателя подмосковного ОНК Сергея Леонова.

«Новый год для осужденных — это не только шанс немного отвлечься от будней, но и возможность почувствовать, что жизнь продолжается. Этот праздник всегда связан с детством, с дорогими сердцу воспоминаниями. Даже в таких условиях Новый год остается символом надежды и добрых ожиданий», — подчеркнул председатель областного ОНК Сергей Леонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.