Певица Нюша рассказала, как дети живут в Дубае без нее

15 августа певице и артистке Нюше исполняется 35 лет. Стало известно, как часто она видится со своими детьми, которые живут в основном в Дубае, и как совмещает карьеру и семью, сообщает NEWS.ru .

Сейчас дети живут с отцом Игорем Сивовым в Дубае, с которым Нюша развелась летом 2024 года, но иногда приезжают в Москву. Как отметила сама певица, дети привыкли к такому образу жизни, они много путешествуют, а мама часто уезжает работать. Она уверена, что они не особо ощущают разлуку.

Также Нюша отметила, что дети живут достаточно интересную жизнь и совершенно не скучают, когда она отсутствует. А когда мать приезжает, то вместе с детьми ходит в парки развлечений, игровые комнаты, на рисование.

Более того, артистка поддерживает мнение о том, что родители учатся у своих детей. Она рассказала, что, когда дети в маленьком возрасте чувствуют эмоции родителей, ей сразу же хочется что-то менять, если ребенок почувствует негативные эмоции. Также раньше она часто останавливала свою дочь в проявлении эмоций, просила быть тише, а позднее осознала, что сама так не умеет и стала учиться у нее.

«Перестала ограничивать ее, стала свободнее сама выражать свои эмоции, конечно, экологично. Это самое яркое впечатление», — добавила Нюша.