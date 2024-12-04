Певица Натали впервые поделилась подробностями смерти мужа

Певица Натали впервые дала откровенное интервью спустя год после трагической гибели мужа Александра Рудина. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она поделилась с Лерой Кудрявцевой ранее неизвестными подробностями, сообщает Life.ru .

Артистка подтвердила, что летом 2023 года Александр, с которым она прожила более 30 лет и родила троих детей, совершил самоубийство. Он долго боролся с последствиями COVID-19, что негативно сказалось на его психическом здоровье. Натали призналась, что никогда не могла представить, что ей предстоит похоронить любимого человека.

«Это было как ад при жизни», — поделилась певица.

По словам Натали, муж был не только ее опорой, но также продюсером и близким другом. Она отметила, что раскрыть свои секреты готова лишь Лере Кудрявцевой, так как ей доверяет.

«Ты, я знаю, сильная, мудрая и сама многое пережила», — объяснила она свой выбор.

Их знакомство произошло в 1990 году на рок-фестивале, где Рудин предложил певице сотрудничество. Натали всегда мечтала о таком муже и сразу поняла, что он ее судьба. Песня «О Боже, какой мужчина!» отражает ее чувства к Александру. Они поженились 24 августа 1991 года, когда Натали было 17, а Александру 21. Пара воспитала троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.