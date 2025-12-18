Певица Надежда Бабкина закрыла фонд помощи пожилым артистам
Певица Надежда Бабкина закрыла благотворительный фонд, который на протяжении около 30 лет помогал пожилым артистам. Организация понесла убыток, сообщает SHOT.
Бабкина ликвидировала организацию «Фонд поддержки деятелей культуры». За 3 года размер убытков составил всего 68 тыс. рублей. Тем не менее, артистка все равно решила закрыть фонд.
Организация появилась в 1996 году. До 2005-го Бабкина была совладелицей «Фонда поддержки деятелей культуры», а в 2007 году получила должность его президента.
Учреждение оказывало помощь пожилым артистам. Им предоставляли деньги и социальных работников. Еще организация поддерживала молодых певцов.
В 2021 году доход фонда составил 70 млн рублей. Чистая прибыль была 48 млн. Это единственный период за последние годы, когда у фонда была положительная финансовая ситуация.
