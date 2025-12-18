Певица Надежда Бабкина закрыла фонд помощи пожилым артистам

сегодня в 09:32

Певица Надежда Бабкина закрыла благотворительный фонд, который на протяжении около 30 лет помогал пожилым артистам. Организация понесла убыток, сообщает SHOT .

Бабкина ликвидировала организацию «Фонд поддержки деятелей культуры». За 3 года размер убытков составил всего 68 тыс. рублей. Тем не менее, артистка все равно решила закрыть фонд.

Организация появилась в 1996 году. До 2005-го Бабкина была совладелицей «Фонда поддержки деятелей культуры», а в 2007 году получила должность его президента.

Учреждение оказывало помощь пожилым артистам. Им предоставляли деньги и социальных работников. Еще организация поддерживала молодых певцов.

В 2021 году доход фонда составил 70 млн рублей. Чистая прибыль была 48 млн. Это единственный период за последние годы, когда у фонда была положительная финансовая ситуация.

