Певица Мэйби Бэйби попала в базу «Миротворца»*

Певицу Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) включили в базу украинского сайта «Миротворец»*. Артистка была добавлена в перечень сегодня 5 ноября, сообщает Постньюс .

Основанием послужило ее участие в отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Акция была приурочена ко Дню народного единства и проходила совместно с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Белорусскую певицу обвинили в военной пропаганде, публичной поддержке убийств украинских граждан, причастности к преступлениям против Украины и ее населения, а также в оказании материальной и финансовой помощи Вооруженным силам РФ и участии в мероприятиях, целью которых является героизация бойцов и ветеранов СВО.

Стоит отметить, что это не единичный случай внесения артистов в базу данных указанного сайта. Ранее в аналогичной ситуации оказался Глеб Викторов, солист группы «Три дня дождя», из-за заявлений о проведении благотворительных концертов в ДНР, ЛНР и Крыму, которые, однако, так и не состоялись.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

