Певица JALAGONIA представит новый альбом на сольном концерте в Москве

По информации СМИ, композиция «Дежавю» от певицы JALAGONIA с ее первого альбома «Отель моих снов» превратилась в главный летний хит Крыма. Накануне дебютного московского концерта, запланированного на 4 сентября в клубе «16 тонн», артистка рассказала о своих чувствах от успеха в курортных чартах и поделилась дальнейшими творческими намерениями, сообщает Радио «Море» .

Песня «Дежавю» стала просто настоящим летним хитом. Что ты чувствовала, когда узнала, что она возглавила наш чарт и так сильно выстрелила?

JALAGONIA:

Когда я узнала, что моя песня «Дежавю» стала летним хитом и вошла в чарт крымского Радио «Море», я была невероятно счастлива. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживает мое творчество и слушает мои треки. Для меня это очень важно.

Трек «Дежавю» вышел еще зимой, а уже к лету стал настоящим хитом. Были ли у тебя ощущения еще до релиза, что эта песня станет особенной?

JALAGONIA:

Я вложила в песню «Дежавю» свою личную историю, поэтому она изначально для меня особенная. Каждый раз, исполняя песню на сцене, я проживаю эти чувства вновь и вновь. Поэтому во время работы над треком я уже ощущала, что «Дежавю» станет особенной и для других. Так и получилось. Спасибо зрителям за то, что оценили мой труд.

Джалагония, мы, конечно же, знаем тебя достаточно давно, еще со времен популярных телевизионных шоу, в которых ты принимала участие. Ты прошла путь от «Голос. Дети» с Максимом Фадеевым до «Голос. Уже не дети» с Димой Биланом. Как эти проекты повлияли на твое становление личности?

JALAGONIA:

Вокальные проекты, безусловно, повлияли на становление моей личности, закалили характер. Сцена научила меня не только бороться с волнением и страхами, но и в широком смысле слова «жить». И, конечно же, проекты привили огромную любовь к труду. Я счастлива, что в моей жизни был именно такой опыт, который и привел меня в ту точку, где я нахожусь. Без этих проектов я не была бы сейчас тем, кем являюсь.

Твоя песня также попала еще и в хит-парады TopHit и «Золотой Грамофон». Это говорит о массовом признании твоего творчества. Какие у тебя планы на ближайшее будущее?

JALAGONIA:

Очень приятно слышать, что мое творчество находит массовый отклик. Планов очень много. Планирую выпускать второй альбом. Хочется радовать своих зрителей новым материалом. А пока время подводить итоги десятилетнего пути от шоу «Голос. Дети» к сольной карьере. 4 сентября в Москве пройдет мой первый сольный концерт. Это лишь очередная точка профессионального роста, но для меня это очень важный и волнительный момент. В планах также продолжать пробовать себя в разных стилях и найти тот, в котором я буду максимально раскрываться, как артист.