Певица из Подмосковья попала в финал Международного песенного конкурса «Родники»

Певица и композитор из Подмосковья Ольга Панюшкина вошла в финал III Международного песенного конкурса «Родники» и примет участие в заключительном гала-концерте «Посвящение Героям Отечества», который состоится 30 сентября в Санкт-Петербурге и определит победителей, сообщает пресс-служба АНО «Движение Газманов-Родники».

Конкурс организован АНО «Движение Газманов-Родники», идеологом и художественным руководителем которого является народный артист РФ Олег Газманов. Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Движение было открыто в 2022 году, как творческая площадка для музыкантов, поэтов и композиторов, солистов и музыкальных коллективов, любителей и профессионалов. Это творческая экосистема, благодаря механизмам которой талантливые люди со всех уголков страны создают новые песни о добре, любви, защитниках Отечества и правде.

Государственная культурная политика России сегодня ориентирована, в том числе, и на решение ряда стратегических задач по сохранению исторической памяти, культурного кода российского народа и патриотического воспитания детей и молодежи. И «Движение Газманов-Родники» вносит свою посильную лепту в решение этих сложных и многогранных задач.

На конкурс «Родники» в этом году было прислано около 2 тыс. заявок практически со всех регионов России — в финал из них прошло лишь 25 песен.

Московская область будет представлена на заключительном этапе конкурса. Во время концерта в Санкт- Петербурге жюри, в составе которого такие звезды, как Олег Газманов, Зара, Юта, Сергей Войтенко и другие известные российские артисты, выберут победителей в 5 номинациях.

Кроме того, посредством народного онлайн-голосования на сайте https://родники.сайт/голосование2025 (трансляция концерта будет вестись в ВК) определится обладатель приза зрительских симпатий.