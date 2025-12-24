Певица Bearwolf через суд требует почти 20 млн руб от бизнесмена из Татарстана

Певица и тиктокерша Валерия Василевская, известная под псевдонимом Bearwolf, через суд требует около 20 млн рублей от бизнесмена из Татарстана, сообщает SHOT .

Ответчиком по делу о защите интеллектуальной собственности выступает Валентин Кангро, чья продюсерская компания зарегистрирована в Лениногорске.

Валентин подтвердил, что в курсе судебного иска, но не стал раскрывать подробностей. Раньше бизнесмен носил другую фамилию, которую впоследствии изменил. В интернете он продвигает себя как СЕО по имени Рафаэль и утверждает, что его продюсерский центр, зарегистрированный как ИП, сотрудничал с такими известными артистами, как Марго, Zivert, Дима Билан и американская певица Pink.

Сотрудничала с Валентином и 29-летняя Василевская, однако их совместная работа завершилась судебным иском.

