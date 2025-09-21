Певец Ваня Дмитриенко стал брать за корпоративы 5 млн руб

19-летний певец Ваня Дмитриенко изменил цену на корпоративы на фоне взлетевшей популярности. Он стал просить гонорар на 2 млн рублей больше, сообщает SHOT .

Дмитриенко наслаждается пиком известности. Молодого артиста называют «крашем» зумеров. Видеоролики с певцом заполонили соцсети, билеты на его концерты раскупают за считанные минуты, а многие девушки мечтают о том, чтобы Дмитриенко проявил к ним внимание.

На фоне этого певец повысил ценник на корпоративы. Если раньше он брал 3 млн рублей, то сейчас — 5 млн рублей. Помимо этого, только на продаже билетов на два своих больших сольных концерта в Москве артист может заработать до 60 млн руб.

Артист выступает только со своими музыкантами. Также в его райдере прописано, что он ездит на микроавтобусе Mercedes. Кроме того, на площадке команду звезды всегда должны ждать три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный.

20 сентября в Москве прошел финал «Интервидения». Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук.