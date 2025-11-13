Певец Михаил Муромов шесть лет скрывал смерть старшего сына от тайной жены

Советский и российский певец, музыкант и композитор Михаил Муромов шесть лет скрывал смерть старшего сына от тайной жены. Михаил Муромов младший скончался из-за оторвавшегося тромба в возрасте 33 лет.

На протяжении 16 лет Вера Сапронова жила в статусе тайной жены исполнителя хита «Яблоки на снегу». Женщина утверждает, что певец был самым счастливым человеком на свете, когда узнал о ее беременности. Однако, чтобы не потерять образ брутального ловеласа, он решил не афишировать радостное событие.

Также в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия» Сапронова рассказала, что с ранних лет мальчик демонстрировал выдающиеся способности: уже в 7 месяцев он начал говорить, а в 3 года Мишу приняли в экспериментальный детский сад при Академии наук.

Долгое время факт, что Миша — сын Муромова, оставался тайной. Но когда мальчик начал учиться в школе и возникли проблемы с дисциплиной, учителя решили вызвать родителей на беседу. Так все увидели звезду сцены, которая пришла на встречу вместе с наследником. Когда Миша подрос, отец стал брать его с собой на гастроли. Они отдыхали в Сочи, Ялте и других курортных городах.

Вера долго терпела поведение своего возлюбленного, даже начала общаться с его любовницами. Постепенно отношения стали ухудшаться, и в конце концов произошло тяжелое расставание, о котором знали лишь самые близкие.

Шесть лет назад Михаил Муромов младший скончался из-за оторвавшегося тромба. С детства у него были проблемы с сердцем, которые пытались компенсировать регулярными занятиями спортом. Музыкант присутствовал на церемонии прощания и на похоронах сына.

