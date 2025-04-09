Певец Лоза поддержал Валю Карнавал в решении поступить в ВУЗ

Певец и композитор Юрий Лоза изучил биографию Вали Карнавал, чтобы понять, кто она, и причину ненависти в ее сторону, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лоза признался, что до этого случая даже не знал о существовании звезды TikTok. Чтобы лучше понять историю, певец почитал немного информации о Карнавал и узнал, что девушка закончила только 9 классов.

«Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки. Она же ведь без блата никогда бы в жизни не поступила в университет», — заявил певец.

Как отметил композитор, в этой ситуации стоит похвалить блогершу за рвение у знаниям. По его мнению, она «вымолила» себе шанс на поступление в ВУЗ, так как сама понимает, что никогда в жизни не сможет сдать ЕГЭ. Однако остается актуальным вопрос ее обучения, планирует ли Карнавал действительно посещать пары.

Лоза уверен, что даже за одно желание блогера в обучении нужно встречать его с овациями. Поступление в ВУЗ таких личностей, а не голые вечеринки, передозы, по мнению композитора, — редкость.