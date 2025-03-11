Певец из Подмосковья стал участником международного вокального конкурса «Звезда»

Певец из городского округа Щелково Денис Примак представит Московскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». В музыкальном состязании примут участие представители всех регионов России, а также певцы из других стран, сообщает пресс-служба администрации округа.

За плечами 19-летнего Дениса — уже большой музыкальный путь. Многим он известен, как участник телепроекта «Голос», в котором юноша попал в команду Полины Гагариной. Юный певец также стал победителем конкурса «Голос Артека-2023», принял участие в белорусском музыкальном шоу «Фактор. BY» и снялся в проекте «Ярче звезд». Сейчас Денис — студент Российской академии музыки имени Гнесиных. Раскрыть свой талант ему помогла Седа Восканян — руководитель эстрадно-джазовой группы «Триумф» в Щелкове.

Конкурс стартует 5 апреля. Поддержать фаворитов зрители смогут онлайн-голосованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.