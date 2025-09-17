Певец Филипп Киркоров отрицает информацию об ухудшении самочувствия

Информация о том, что у народного артиста России Филиппа Киркорова плохое самочувствие, не соответствует действительности. Он отлично себя чувствует, рассказал певец в интервью ТАСС .

21 августа на открытии музыкального фестиваля «Новая волна» Киркоров упал с лестницы. Тогда он повредил ногу. В средствах массовой информации говорилось, что после этого его здоровье ухудшилось.

Певец сказал, что сначала коленка была в тяжелом состоянии. Однако он хорошо сгруппировался и оперативно встал.

Киркоров отметил, что сначала не ощутил боли и пел дальше. Однако когда певец покинул сцену, он начал хромать.