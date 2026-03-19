Певец Энрике Иглесиас впервые выложил фото с Курниковой и 4 детьми

Испанский певец Энрике Иглесиас выложил фото с 44-летней теннисисткой Анной Курниковой и четырьмя детьми. Пара живет в большой вилле в американском Майями, сообщает The Voice Mag .

Иглесиас и Курникова ведут непубличную жизнь. Певец в первый раз в 2026 году выложил снимок своей семьи.

Певец снял супругу, когда та фотографировала детей. Те позировали на фоне воды.

Иглесиас подписал фото словом «Семья».

Экс-первая ракетка мира Курникова проживает в США на протяжении 10 лет. Она переехала в страну после окончания спортивной карьеры.

Курникова встречается с Иглесиасом с 2001 года. Впервые они встретились на съемках клипа певца на композицию Escape. Спортсменка участвовала в них.

