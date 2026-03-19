Певец Энрике Иглесиас впервые выложил фото с Курниковой и 4 детьми
Фото - © Евгения Новоженина/РИА Новости
Испанский певец Энрике Иглесиас выложил фото с 44-летней теннисисткой Анной Курниковой и четырьмя детьми. Пара живет в большой вилле в американском Майями, сообщает The Voice Mag.
Иглесиас и Курникова ведут непубличную жизнь. Певец в первый раз в 2026 году выложил снимок своей семьи.
Певец снял супругу, когда та фотографировала детей. Те позировали на фоне воды.
Иглесиас подписал фото словом «Семья».
Экс-первая ракетка мира Курникова проживает в США на протяжении 10 лет. Она переехала в страну после окончания спортивной карьеры.
Курникова встречается с Иглесиасом с 2001 года. Впервые они встретились на съемках клипа певца на композицию Escape. Спортсменка участвовала в них.
Фото - © Страница Энрике Иглесиаса в Инстаграм* @enriqueiglesias/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ