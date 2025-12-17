Петербургский художник продает свои сопли в банке за 25 тыс руб
Художник из Санкт-Петербурга Сергей Бондарев продает свои сопли, оцененные в 25 тысяч рублей. Задумка заключается в трансформации бытового предмета в произведение искусства. Согласно информации на сайте автора, человек видит обычную консервную банку, которая становится своего рода «контейнером для эмоций» или «продуктом творчества», сообщает «Бриф24».
На том же ресурсе утверждается, что данный арт-объект, используя иронию и минимализм, поднимает вопросы коммерциализации искусства, природы творчества и границ эстетики.
«Этот объект — не просто шутка, а приглашение к размышлению о современном искусстве и его роли в обществе», — отмечается в кураторской записке.
В своем Telegram-канале художник уверяет, что приобретение банки с соплями — это наиболее выгодное вложение в искусство.
«Самый крэйзинес подарок себе или близким на Новый год, но при этом лучшая инвестиция! Инвестируйте в банки (с соплями)! И если нужно объяснять, то не нужно объяснять! Попомните мои слова!» — написал Бондарев.
Важно добавить, что в описании товара упоминается имя итальянского художника Пьеро Мандзони и его банки с фекалиями. Самая дорогая из них была продана в мае 2008 года на аукционе Sotheby’s за 97 тысяч фунтов стерлингов, что превышает 10 миллионов рублей.
Сергей Бондарев — российский живописец, график и скульптор. Он является участником выставок как в России, так и за рубежом. Художник регулярно входит в рейтинги самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.
