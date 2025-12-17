Петербургский художник продает свои сопли в банке за 25 тыс руб

Художник из Санкт-Петербурга Сергей Бондарев продает свои сопли, оцененные в 25 тысяч рублей. Задумка заключается в трансформации бытового предмета в произведение искусства. Согласно информации на сайте автора, человек видит обычную консервную банку, которая становится своего рода «контейнером для эмоций» или «продуктом творчества», сообщает «Бриф24» .

На том же ресурсе утверждается, что данный арт-объект, используя иронию и минимализм, поднимает вопросы коммерциализации искусства, природы творчества и границ эстетики.

«Этот объект — не просто шутка, а приглашение к размышлению о современном искусстве и его роли в обществе», — отмечается в кураторской записке.

В своем Telegram-канале художник уверяет, что приобретение банки с соплями — это наиболее выгодное вложение в искусство.

«Самый крэйзинес подарок себе или близким на Новый год, но при этом лучшая инвестиция! Инвестируйте в банки (с соплями)! И если нужно объяснять, то не нужно объяснять! Попомните мои слова!» — написал Бондарев.

Важно добавить, что в описании товара упоминается имя итальянского художника Пьеро Мандзони и его банки с фекалиями. Самая дорогая из них была продана в мае 2008 года на аукционе Sotheby’s за 97 тысяч фунтов стерлингов, что превышает 10 миллионов рублей.

Сергей Бондарев — российский живописец, график и скульптор. Он является участником выставок как в России, так и за рубежом. Художник регулярно входит в рейтинги самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.

