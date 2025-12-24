Петербургский фильм «За отвагу» победил на всероссийском кинофестивале

В центре повествования документальной ленты «За отвагу» — жизненный путь Шавкета Исматулловича Юмакаева, ветерана Великой Отечественной войны. Фильм, созданный при поддержке фонда «Мост поколений», был тепло принят зрителями и удостоен наград на различных кинофестивалях и конкурсах. Очередным успехом стало участие во всероссийском кинофестивале с 12-летней историей «Усатый полосатый». Экспертное жюри отметило эту работу в номинации, посвященной лучшим патриотическим фильмам.

«Здесь уникальная атмосфера. Для меня это особый кинофестиваль, потому что показывает фильмы для детей, которые воспитывают младшее поколение. Он пропитан любовью к авторам, доброжелательным отношением друг к другу. Я рада, что стала его участником», — отметила режиссер ленты «За отвагу» Агния Щерба.

Этот документальный фильм можно свободно посмотреть в Сети — он доступен всем желающим.

