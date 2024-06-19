Петербургский Дворцовый мост украсит лазерный портрет Анны Ахматовой

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В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту появится лазерная проекция с портретом Анны Ахматовой. Звуковое шоу «Поющие мосты» покажут в ночь на 23 июня по случаю 135-летия со дня рождения русской поэтессы, сообщает газета «Петербургский дневник».

В эту ночь над Невой традиционно прозвучит симфоническое исполнение творений русских композиторов-классиков. Трек-листы, которые сопроводят проект «Поющие мосты» на протяжении всего сезона, будут связаны с Петербургом.

«Этот лейтмотив мы проведем до конца октября — окончания навигации», — добавил гендиректор информационно-издательского центра «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

За 9 сезонов проведения «Поющих мостов» шоу посетили свыше 20 млн человек.