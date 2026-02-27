«Петербургский дневник» запустил проект «Мифический Петербург»

Газета «Петербургский дневник» представила первый выпуск видеопроекта «Мифический Петербург», который рассказывает о символах и легендах города.

Проект будет выходить ежемесячно. Цикл посвящен мифологии Петербурга, его символам, историческим образам и архитектурному наследию. Запланировано 11 серий, последнюю создадут с учетом пожеланий зрителей.

Главный редактор издания и ведущий проекта Кирилл Смирнов отметил, что авторы используют современные технологии для визуализации прошлого.

«Мы используем моушн-дизайн и искусственный интеллект, чтобы оживить исторические сцены и сделать их по-настоящему зрелищными. Уверен, что проект найдет отклик и у петербуржцев, и у гостей города, интересующихся его скрытыми смыслами и образами», — отметил он.

Среди тем цикла — тайны символов Северной столицы, наследие Петра I, императорские дворцы, храмы и зодчие.

Первый выпуск посвятили сфинксам на Университетской набережной у Академии художеств. В 1830 году дипломат Андрей Муравьев увидел в Александрии две монументальные скульптуры с лицами фараона Аменхотепа III. Император Николай I профинансировал их покупку и доставку. Во время погрузки одна статуя пострадала, однако в мае 1832 года сфинксы прибыли в Петербург. Также в серии рассказывается о значении львов и кошек в городской символике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.