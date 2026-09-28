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«Петербургский дневник» заключил соглашения с музеем «Петергоф» и фондом

Издание договорилось на 5 лет о сотрудничестве с музеем-заповедником «Петергоф» и фондом «Друзья Петергофа», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Соглашения подписали в Большом петергофском дворце главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков и директор фонда «Друзья Петергофа» Светлана Добросолец. Церемония прошла во время приема Общества друзей Петергофа.

Стороны планируют совместно рассказывать о проектах и событиях музейного комплекса, обмениваться информацией и профессиональным опытом, поддерживать деловые контакты и проводить публичные мероприятия. Смирнов отметил, что издание и раньше готовило совместные информационные проекты с Петергофом.

«За этой, казалось бы, формальностью — подписанием соглашения — кроется большое окно возможностей, которое позволяет стратегически планировать нашу совместную деятельность и видеть более отдаленные цели», — сказал Роман Ковриков.

В дальнейшем издание может помочь фонду с подготовкой и выпуском печатных материалов. По итогам церемонии «Петербургскому дневнику» вручили диплом корпоративного члена Общества друзей Государственного музея-заповедника «Петергоф» II степени.

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