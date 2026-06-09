«Петербургский дневник» вошел в топ-10 газет России за дизайн

сегодня в 16:03

Газета «Петербургский дневник» вошла в рейтинг «10 лучших газет России — 2026» в номинации «Лучший дизайн».

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов сообщил, что в этом году издание единственным представило Петербург и Ленобласть в списке победителей.

«Для редакции печатного издания это принципиально важная оценка. Газетное оформление сегодня давно вышло за рамки технической верстки: полоса стала самостоятельным высказыванием, где визуальный ряд и заголовок должны работать синхронно», — написал он в своем канале в МАКС.

В прошлом году председатель Экспертного совета конкурса Владимир Касютин оценил разворот «Нева металась, как больной», посвященный годовщине исторического наводнения.

«Попробуй придумать лучше Пушкина», — отметил он.

По словам Смирнова, награда стала результатом работы всей команды: авторов, дизайнеров, бильд-редакторов и службы выпуска.

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