«Петербургский дневник» удостоен гран-при фестиваля за фильм о хосписе

Медиахолдинг «Петербургский дневник» стал победителем фестиваля геобрендов «Земля открытий», входящего в Национальную премию «Серебряный лучник». Издание было удостоено высшей награды, гран-при, за документальный фильм «Умножающие время», посвященный 20-летию Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых, сообщается на сайте издания .

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Общественной палате Российской Федерации. О событии объявид главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Петербургский дневник» уже становился лауреатом фестиваля геобрендов «Земля открытий». Тогда холдинг наградили за фильм, рассказывающий о 20-летней истории Санкт-Петербургского хосписа. Теперь же этот проект был признан лучшим на всероссийском уровне, получив гран-при.