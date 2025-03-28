«Петербургский дневник» участвует в проекте к 80-летию Победы в ВОВ

В проекте к 80-летию Победы в ВОВ примут участие 60 чтецов с известной поэмой

Газета «Петербургский дневник» и «Бессмертный полк России» продолжают реализацию совместного проекта, приуроченного к ряду важных дат: 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и первому изданию поэмы «Василий Теркин» (12+), а также 115-летию со дня рождения ее автора, Александра Твардовского.

В рамках проекта 60 чтецов выступят со знаменитой поэмой «Василий Теркин». Окончание проекта намечено на первые числа мая. Видеоверсия под названием «Бессмертный Теркин» будет продемонстрирована в День Победы, а радиоверсия будет транслироваться на улицах города.

В новом выпуске поэму читали политолог Юрий Светов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, восьмиклассница Евгения Воробьева, руководитель Литературного музея «ХХ век» Марина Линович и корпоративный секретарь ПАО «Совкомбанк» Екатерина Хрокина.

В предыдущем выпуске с поэмой выступили глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол, народный артист России Николай Буров и другие видные деятели.