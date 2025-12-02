Петербургская филармония отмечает 50-летие присвоения имени Дмитрия Шостаковича

Петербургская филармония, первой в России получившая статус такого учреждения, отмечает 50 лет с момента присвоения ей имени Дмитрия Шостаковича. Заместитель директора по творческой деятельности Евгений Петровский рассказал о планах празднования, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Петербургская филармония была учреждена 13 мая 1921 года, а первый концерт прошел уже 12 июня того же года. Концерты в зале бывшего Дворянского собрания проводились с середины XIX века, и в них участвовали выдающиеся композиторы и дирижеры. Мемориальная доска с их именами размещена в Бетховенском фойе Большого зала.

Работа филармонии практически не прерывалась, за исключением нескольких месяцев блокады Ленинграда. Особое место в истории занимает премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, состоявшаяся 9 августа 1942 года. По словам Петровского, это было уникальное событие: зал был переполнен, несмотря на тяжелые условия войны. Сохранилась блокадная книга с данными о проданных билетах и сумме сбора.

Петровский отметил, что фотографий с того концерта не найдено, хотя в зале присутствовало все руководство города. Сохранился лишь короткий фрагмент кинохроники, но он не относится к самой премьере. Замдиректора выразил надежду, что, возможно, у кого-то из петербуржцев есть семейные фотографии с этого события.

По словам композитора, из всех исполнений Седьмой симфонии ближе всего ему было исполнение оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, который находился в эвакуации в Новосибирске. Мравинский провел наибольшее количество премьер симфонических сочинений Шостаковича.

После смерти Шостаковича руководство Ленинградской филармонии ходатайствовало о присвоении его имени Большому залу, однако в итоге имя композитора было присвоено всему учреждению.

