Петербург отмечает 323 года со дня основания

27 мая исполняется 323 года со дня основания Санкт-Петербурга. Город с первых лет окружили легенды о небесных знамениях, борьбе с водой и мрачных пророчествах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По преданию, 25 мая 1703 года Петр I выбрал остров на Неве после появления орла. Птица кружила над водой, а затем опустилась в центре острова. Через два дня, 27 мая, во время закладки крепости орел снова появился. Легенда гласит, что царь приручил птицу, а позже она будто указала место для верфей. История стала частью городской хроники и символом небесного покровительства.

Другие предания рассказывают о борьбе со стихией. Петербург называли городом, поднятым из моря. Болота, разливы и наводнения мешали строительству, однако Петр стремился создать «окно в Европу». В народных версиях стихию усмирял и соратник царя Яков Брюс. Позднее защиту от воды обеспечили уже инженеры: дамба окончательно решила проблему разрушительных наводнений.

Существуют и пророчества о гибели города. В них звучит фраза «Петербургу быть пусту». По одной версии, ее произнесла Евдокия Лопухина после разрыва с царем. В конце 1720-х годов столица действительно ненадолго вернулась в Москву. Позже город пережил блокаду, но выстоял и сохранил статус одного из культурных центров страны.

