Песня группы «Красное дерево» подверглась цензуре на стриминговых сервисах

На российских музыкальных платформах появилась отредактированная версия композиции «Кишки» группы «Красное дерево», которая была выпущена еще в 2005 году. В треке теперь некоторые непристойные выражения скрыты под специальными звуками, сообщает «Осторожно, новости» .

Стоит отметить, что цензуре подверглась только аудиоверсия композиции. Письменный вариант песни на площадках остался в первоначальном виде без каких-либо правок.

Представители музыканта Михаила Краснодеревщика в беседе с журналистами подтвердили факт внесения правок в аудиоверсию трека. Но точное время, когда были произведены эти корректировки, им установить не удалось.

Ранее рэп-исполнитель АК-47 также подверг цензурной правке свои старые релизы. Композицию, записанную им вместе с Гуфом и Ноггано, под названием «Тем, кто не с нами»* и вовсе убрали из доступа.

*Песня внесена в список запрещенных треков Роскомнадзором.

